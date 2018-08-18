中職》生子後敲致勝2分砲 陳品捷：狗屎運發作

九局上，富邦悍將陳品捷敲出致勝2分砲，與隊友擊掌慶賀。（記者張嘉明攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕在總教練陳連宏禁賽解除的前一晚，悍將靠著陳品捷關鍵2分砲，9局上打破平手僵局，領軍以6：4中斷5連敗。陳品捷擊出勝利打點並獲單場MVP，賽後一臉幸福笑說：「託他的福！」

陳品捷口中的「他」，就是13日才剛出生的寶貝兒子，自己有感覺生子後特別順，也笑談育兒經，「小朋友滿喜歡睡覺的，每次喝奶喝到一半就睡著，現在都是老婆照顧小孩，她比較辛苦。」

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兩隊打完8局仍戰成平手，9局上1出局、一壘有人時，猿隊派出「守護神」陳禹勳，陳品捷逮中內角偏高直球，轟向右外野攻下2分致勝，單場2安都是長打，包括首局帶起攻勢的二壘打，助隊先馳得點。

內外野兼修的陳品捷，連4場單場至少雙安，近況火熱，保持穩定是他當前課題，「下半季之前，有跟葉總（前總教練葉君璋）特打，後來鑼總（陳連宏）也有給我一些方向。」

陳品捷還透露小插曲，賽前搭林哲瑄的車到球場，被安排的停車位底下滿是狗屎，兩人心想：「今天應該會有狗屎運！」結果真以勝利收場，他笑稱：「全壘打應該是狗屎運發作吧！我跟哲瑄說明天不要換位置，停在一樣的地方，連狗屎都不能掃掉。」

富邦悍將陳品捷（左二）獲選單場MVP。（記者張嘉明攝）

富邦悍將獲勝，球員在場中擊掌慶賀。（記者張嘉明攝）