中職》羅里奇暫居三冠王 感謝隊友火力幫他拿第10勝

統一獅先發羅里奇暫居三冠王。（記者簡榮豐攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天與中信兄弟的雙重賽只打成晚場，兩位先發投手都受到兩度延後開打影響，羅里奇及時穩住陣腳撐完6局，靠打線6局下鯨吞4分逆轉戰局，讓他以10勝、防禦率2.43、奪三振119次，登上投手三冠王。

羅里奇指出，開打時間從從5點05分延到5點30分再延到5點50分，讓他在場邊共熱身兩次，雖然一開賽就有狀況，因為知道今年每次出賽都能撐到6局，告訴自己這場也要設法做到，很高興用81球投完6局，退場時讓球隊保有贏球機會。

請繼續往下閱讀...

「球季每場出賽都投滿6局，這還是我第1次碰到，雖然中間一定會有起伏，既然當先發投手，這就是我的目標，不能太早讓比賽分出勝負。」

羅里奇知道自己登上三冠王，他表示，很滿意目前的成績，能拿到第10勝要感謝隊友打擊相挺，但目前不會多想，希望繼續幫助球隊，球季結束若能拿到三冠王當然很棒。

高志綱認為，賽前在牛棚就發現羅里奇不太順暢，但羅里奇是有經驗的投手，拿好球的能力很好，投完第1局就很快調整回來，「我有跟他討論，決定先把最穩定的球路做好。」

統一獅先發羅里奇。（記者簡榮豐攝）

吳桀睿6局下敲關鍵安打逆轉兄弟。（記者簡榮豐攝）