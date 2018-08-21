亞運》打擊再遭對手封鎖 台灣女壘遭中國完封吞敗

台灣隊先發投手林素華（中）。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台灣女壘今天對中國之戰打擊熄火，全場僅擠出3支安打，最終就以0:5落敗，預賽戰績2勝2敗，明天一日兩戰，對戰香港、菲律賓，力爭四強門票。

此役中國先發投手王蘭完投7局僅被3安，飆3K，無失分拿下勝投，中國前3局就添得4分，第5局徐佳轟陽春砲打下保險分，順利收下勝利。

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昨天對日本之戰，台灣全場僅敲4安得1分，今天慘遭中國完封，打擊一向是台灣隊優勢，8月初世錦賽發揮不俗，亞運卻成了罩門。

台灣總教練楊賢銘表示，目前團隊打擊狀況確實和世錦賽有一點落差，這場王蘭球速和控球都不錯，特別是下墜球丟得很好，球質又重，製造大量滾地球抓到出局數，讓打者一籌莫展。

台灣隊投手林素華前役對日本先發1局被敲4安，失3分吞敗，昨對中國先發只撐2局失3分退場，再度承擔敗投，楊賢銘認為，其實林素華投球狀況還不錯，只是對手都能打到她的低角度球。

台灣隊先發投手林素華（中）。（特派記者林正堃攝）

台灣隊蘇奕璇攻上二壘。（特派記者林正堃攝）

捕手李思詩完成雙殺。（特派記者林正堃攝）

楊賢銘抗議中國打者站太靠近本壘板。（特派記者林正堃攝）

台灣總教練楊賢銘抗議。（特派記者林正堃攝）