NBA》 尼克新星復原狀態不佳 本季恐無法上場

尼克新星波辛傑斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷後的復原進度至今仍不盡理想。

距離波辛傑斯動ACL手術後已經過了九個月，但他的復原狀況仍非常緩慢，尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）提到波辛傑斯仍無法進行衝刺，只能進行投球和簡單的慢跑。

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但波辛傑斯在Instagram上傳了他能進行衝刺的影片，但馬上就被他自行刪除。

David Fizdale said Kristaps Porzingis is still only jogging lightly



But the #Knicks star took to Instagram to try to prove he's able to do more than that https://t.co/lrme35SLiY @SBondyNYDN pic.twitter.com/psOjv8alZ3 — NY Daily News Sports （@NYDNSports） 2018年11月9日

因為波辛傑斯的復原速度緩慢，教練團仍無法確定他的回歸時間，費茲戴爾提到說:「他目前只關注在球隊上，對於波辛傑斯他目前還沒有任何的計畫。」

紐約郵報報導原在七月時撰文指出他最快應可在聖誕節復出，不過目前根據ESPN最新的消息指出，波辛傑斯本季很有可能完全報銷。

尼克隊今年的開季成績僅有4勝8敗，球隊並沒有戰績壓力需要波辛傑斯立即回來，應該會等到他完全康復後再讓他回歸球場。