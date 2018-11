NBA》 尼克新星復原狀態不佳 本季恐無法上場

尼克新星波辛傑斯(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕尼克前鋒波辛傑斯(Kristaps Porzingis)傷後的復原進度至今仍不盡理想。

距離波辛傑斯動ACL手術後已經過了九個月,但他的復原狀況仍非常緩慢,尼克總教練費茲戴爾(David Fizdale)提到波辛傑斯仍無法進行衝刺,只能進行投球和簡單的慢跑。

但波辛傑斯在Instagram上傳了他能進行衝刺的影片,但馬上就被他自行刪除。

David Fizdale said Kristaps Porzingis is still only jogging lightly



But the #Knicks star took to Instagram to try to prove he's able to do more than that https://t.co/lrme35SLiY @SBondyNYDN pic.twitter.com/psOjv8alZ3