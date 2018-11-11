羽球》慘輸周天成有原因？中國一哥受訪坦言帶傷上場

石宇奇昨不敵周天成吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國一哥石宇奇昨在超級750的中國福州公開賽四強，遭台灣一哥周天成直落二拍下，兩局加起來僅拿了21分，而他昨天失誤連連，一度在對戰過程中提出醫療暫停，賽後受訪時他也表示，身體上的不舒服是這次慘敗的主要原因。

石宇奇在昨天賽前曾與周天成交手過四次，在亞運之前還取得對戰三連勝，不過亞運團體賽時讓周天成搶下對戰首勝，而石宇奇接下來在個人賽無緣獎牌後，從此跌入一段小低潮，直到法國賽才找回球感，挺進決賽，不敵前輩諶龍，以亞軍作收。

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而昨天交手周天成，石宇奇先以10：21輸掉第一局後，次局換邊後，還是由周天成掌握節奏，讓他難以防守，當小天以9：4領先時，石宇奇提出醫療暫停，簡單治療右手臂與大腿，隨後上場時受傷勢影響，多次發生失誤，最後以11：21丟掉次局，吞下敗仗。

周天成。（法新社）

賽後談及這場比賽失利的原因時，石宇奇說：「自己心態上的原因，身體上不舒服，想一分分去磨，對手也沒有鬆懈，打得比較嚴謹，他一直不失誤，所以我沒能在多拍來回中占到優勢。」

而近期石宇奇一直受到了膝傷困擾，這場比賽是否也影響了他的表現呢？石宇奇則表示，這是必然的，一定多少都會受到影響。

雖然石宇奇賽後並沒有提到是哪裡受傷，不過他的教練、同時也是1999年世錦賽冠軍的孫俊，在接受中媒《新浪體育》訪問時，則透露石宇奇原先膝傷已好轉，但在法國公開賽，卻又有新傷出現。他表示：「雖然新傷確實影響了石宇奇，不過影響最深的，恐怕還是他自己在心態上的調適。」