NBA》KD、K湯64分無用 快艇L.威廉斯開無雙率隊延長賽勝勇士

威廉斯延長賽挺身而出。（取自NBA官方推特）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，衛冕軍勇士今天出征洛城客場雖把戰局逼入延長賽，但杜蘭特（Kevin Durant）卻拿著「大三元」成績單提前犯滿離場，徒留湯普森（Klay Thompson）飆分，仍擋不住快艇大將威廉斯（Lou Williams）連取10分，灣區大軍以116：121吞敗。

勇士末節最多落後14分，剩下5分鐘不到還有10分差距，想不到K湯挺身而出連續飆進8分，包括2顆三分球，而兩軍最後1分鐘屢攻不下，只能在延長賽分勝負。

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杜蘭特此仗拿到33分、11籃板及10助攻，但延長賽3分46秒犯滿離場，即使湯普森手感發燙，末節及延長賽共拿20分、全場進帳31分卻無用。

衛冕軍完全威廉斯火力全開，在最後1分46秒，被犯規前隨手一拋完成「三分打」，隨後又在罰球線2罰全進，延長賽2分鐘就獨拿10分，助地主守住勝利。

快艇此仗共6人得分上雙，替補上陣的中鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）表現超效率，出手13次、命中10球，繳出23分、6籃板及3阻攻，延長賽挺身而出的威廉斯25分，罰球更是14罰全進，20歲菜鳥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下18分，哈里斯（Tobias Harris）17分、加林納里（Danilo Gallinari）14分、葛托特（Marcin Gortat）12分。

湯普森全場進帳31分。（今日美國）

杜蘭特拿大三元。（今日美國）