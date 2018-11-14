NBA》T.湯普森化身「禁區猛獸」狂抓21籃板 騎士捕蜂止連敗

T.湯普森（左）今天化身禁區猛獸，狂抓21籃板率隊奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕墊底的騎士今在主場作戰，T.湯普森（Tristan Thompson）雖然只拿下全場雖然只拿11分，不過卻狂抓21籃板稱霸禁區，讓騎士開局就強勢取得雙位數領先，之後一路領先到最後，加上黃蜂主控沃克（Kemba Walker）今天手感冷冰冰，全場16投僅2中，騎士終場就以113：89輕取黃蜂，拿下本季第2勝，終結近期5連敗。

比賽剛開打，騎士火力全開打出7：0的小高潮，隨後南斯（Larry Nance Jr.）、塞克斯頓（Collin Sexton）飆進三分球，將分差拉開至雙位數，隨後騎士射手群輪番轟炸籃框。次節黃蜂在T.帕克（Tony Parker）的帶領下，開始追分，不過騎士也不惶多讓，霍蘭德（John Holland）內外開花連拿5分，上半場結束騎士就以67：51遙遙領先。

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易籃後，雙方都陷入得分荒，直到該節過去兩分多鐘後，T.湯普森才殺入籃下取得2分，黃蜂射手此時甦醒相繼在外線狂飆，黃蜂打出11：6的小高潮，將分差縮小，不過騎士射手又飆起三分雨，也讓比賽提前進入垃圾時間，最終就以113：89輕鬆擊敗黃蜂。

黃蜂一哥沃克今日狀態不佳，他16投僅2中貢獻7分4籃板6助攻，砍下22分6籃板3抄截的蘭柏（Jeremy Lamb）表現最佳，巴頓（Nicolas Batum）拿11分，T.帕克則繳9分4籃板。

騎士則由克拉克森（Jordan Clarkson）砍下全場最高24分，T.湯普森拿下11分卻狂抓21籃板另有5助攻成球隊贏球大功臣，新秀塞克斯頓則有16分5籃板4助攻，諾瓦巴（David Nwaba）18分、胡德（Rodney Hood）16分，J.R.史密斯（J.R. Smith）也有13分5助攻進帳。

克拉克森砍下全場最高24分，幫助騎士終止5連敗。（今日美國）