SBL Live》基斯首戰秀身手 富邦53：31璞園

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 22 9 31 富邦 27 16 53

第二節

基斯上籃得分。施晉堯三分命中。基斯單槍匹馬上籃得手。富邦6分領先。富邦把節奏加快，再度依靠上籃得分。陳冠全在內線得分，拉進分差。基斯再得兩分，個人得分來到15分。基斯大轉身上籃，進算加罰。蔡文誠、張宗憲投進三分拉開分差。蔡文誠抄捷後上籃得分，分差來到19分。璞園喊出暫停。中場前八秒，富幫進攻璞園犯規，富邦三分未果，第二節結束53：31。

第一節

一開賽歐頓投進三分球。簡浩馬上兩分跳投得手。陳堅恩投進大號三分球。洪志善兩分球追平分差。簡浩手感火燙，再投進兩分球。瓊斯兩分得手後，分差來到6分，陳堅恩再投進三分球。歐頓馬上回敬一顆三分。蔡文誠接獲長傳後上籃得分。基斯漂亮上籃得分，還得到加罰機會。麥克遭判完反運動道德犯規。富邦罰球反超比分。第一節結束富邦27：22璞園。

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賽前

SBL開幕式（記者陳志曲攝）

SBL開幕式（記者陳志曲攝）

第16季SBL超級籃球聯賽今天將在桃園巨蛋體育場點燃戰火，地主璞園迎戰富邦勇士，兩隊頂尖後衛林書緯與彭俊諺的對決也成焦點。