中職》林智勝不擔心沒球打 不排除出國打球

徐生明少棒賽，林智勝、胡智為、林子偉、林晨樺（由左至右）在棒球教室指導選手。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星林智勝今年球季結束後，與球隊3年複數年合約到期。對於未來的動向，林智勝不擔心沒有打，還提到國外打球也是選項之一。

第六屆徐生明國際少棒錦標賽今天起在高雄舉行，現場有眾多球星到場，除了林智勝外，還有美職馬林魚台灣左投陳偉殷、紅襪隊林子偉、光芒投手胡智為、中職富邦悍將投手林晨樺等好手，親自教導小球員。

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林智勝被問到未來動向，他表示，目前會專心做自己想做的事，不會擔心沒球可打。林智勝說，目前都在高雄自主訓練，接下來會到日本，到前兄弟洋投小林亮寬所開設的棒球教室進行調整，其他的事情交給經紀人處理。

林智勝去年曾到澳職打球，被問到「旅外」是否為未來的選項之一時，他說，有想過到國外打球，若要打澳職，最快也要12月，再去打澳職下半季的比賽。

徐生明少棒賽，中信兄弟林智勝。（記者黃志源攝）

林智勝等待新合約。（記者黃志源攝）

林智勝等待新合約。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽，林哲瑄、林子偉、高國輝、林智勝（由左至右）在棒球教室指導選手。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽，胡智為（左二）、林晨樺（中）、陳偉殷（右一）在棒球教室指導選手。（記者黃志源攝）

美濃徐生明少棒賽，棒球教室旅美投手陳偉殷。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽，棒球教旅美投手胡智為（左）及中職投手林晨樺（右）球員。（記者黃志源攝）



徐生明少棒賽，棒球教旅美投手胡智為（左）及中職投手林晨樺（右）球員。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽今天下午在高雄美濃開幕，上屆冠軍隊桃園龜山國小少棒代表（左）將冠軍旗交回，由徐生明遺孀「師母」謝榮瑤（右）代表接受。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽今天下午在高雄美濃開幕。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽今天下午在高雄美濃開幕。（記者黃志源攝）

徐生明少棒賽，旅美好手林子偉為比賽開球。（記者黃志源攝）