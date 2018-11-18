SBL》NBA選秀探花梅奧處女秀 有望與台啤「瘋狂射手」愛德互飆分

前NBA選秀探花梅奧賽前練球。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL今日在桃園巨蛋續戰，最受矚目賽事為達欣出戰台啤，本季邁入「雙洋將時代」達欣更網羅31歲的梅奧（O.J. Mayo），這回將在台灣初登場，備受期待。

梅奧當年以天才球星成為2008年NBA選秀探花，生涯效力灰熊、獨行俠及公鹿，打過547場例行賽、26場季後賽，季賽場均13.8分、3.1籃板及2.9助攻。

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梅奧2年前因禁藥纏身，遭NBA罰2年球監，陷入無球可打窘境。如今輾轉來到SBL，他仍保有職業球員的敬業態度，平時不吃紅肉、不喝汽水，以維持最佳體態。他透露，近日與球隊進行練球，發現台灣籃球速度極快，且相當有競爭力，期待自己能發揮最佳身手，替達欣贏得開幕戰。

達欣主帥范耿祥對這位史上最大咖洋將更是讚譽有加，而虎軍今日首戰對手台啤開季組成「歐洲連線」愛德（Seskus Edvinas）191公分、塞瑟夫（Ihor Zaytsev ）211公分，其中愛德在去年瓊斯盃代表立陶宛職業隊來台征戰，曾單場狂轟50分，有望在今日與梅奧上演飆分秀。

前NBA選秀探花梅奧賽前練球。（記者陳志曲攝）

達欣賽前練球。（記者陳志曲攝）