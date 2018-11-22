東奧正名不會影響選手權益 名球評：中國害怕台灣公投

奧運雙金得主許淑淨及周天成、楊俊瀚、鄭兆村、林怡君、雷千瑩等多位運動員昨公開表態反對東奧正名公投。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕運動員紛紛挺身而出反東奧正名公投，希望保住參賽舞台，對此足球名球評石明謹再次提出見解，他認為這次的公投並不會影響選手權益，而台灣人也應該藉此機會表態展現民意，因為這正是中國最害怕看到的事。

「我認為正名公投不會影響選手權益，是因為即使同意過關，政府也不會要求中華奧會必須申請改名。」石明謹在臉書寫道，「中華奧會認為會被影響的原因，是因為不管結果同不同意，他們都會跟國際奧會哭訴他們受到政治壓力。」

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東奧正名議題近日吵得沸沸揚揚，正反意見爭論不休，不過，不管公投結果為合，行政院已經宣布中華奧會，才是決定如何處置如何公投結果的主體。

對此石明謹在臉書寫道，「行政院給的說明是，即使公投案的結果是同意，仍會繼續以中華台北參加國際賽事，其他的事項請中華奧會依照國際奧會的規定辦理，這是什麼意思呢？意思是現在用的是中華台北，也能夠繼續保障選手的權利，但是如果有要改名，中華奧會可以依規定申請，既沒有強制奧會要換名字，也沒有說你不能提出申請，如果都沒變動，我們就繼續用中華台北吧！」

可能會有不少人認為，既然明知可能改不成，或是政府跟中華奧會不會去申請改名，這個公投不是浪費時間浪費錢嗎？石明謹也在文中解釋，「不管你是什麼派，肯定不會滿意這個名字，將來總有一天要改掉他，你可能有很多種名字可以選擇，但是民主國家必須經過大家同意，當那一刻到來時，「台灣」會是一個經過「同意」的名字，也就是經過民意的授權，你不用台灣當然也可以，但是你提出要改成其他名字時，還是要經過大家同意，到時你也可以提一個以「中華台南」或是以「台灣雲林」的名字申請的公投案，但是如果你想用的是「台灣」，那就不需要了，因為已經被同意了。」

石明謹指出，中華奧會與國家之間的關係，國家只要不直接介入奧會的各種人事及行政，就沒有政治力介入的問題，「但長遠來說，中華奧會的成員會一直經過變動，而民意的走向會影響未來組織結構，當擁有台灣意識的人越來越多的時候，就有可能讓中華奧會覺醒，但你沒有表態，大家怎麼知道民意在那裡呢？」

最後他在文末提到，「其實中國害怕的根本不是申請改名，因為他們現在還有足夠的影響力，改名根本不會成功，中國害怕的其實是公投，中國害怕的是台灣可以用投票表達自己的意志，他們害怕的是台灣在各個領域，包括運動，都有合理的民意基礎，他們害怕的是投出來的結果是全世界的人都知道我們想要叫台灣。」