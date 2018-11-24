羽球》戴資穎年終球后3連霸 瞄準奪冠獎金373萬大進補

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕BWF最新世界排名，戴資穎穩坐世界球后102週，更是提前鎖定2016年至今年終球后3連霸。而BWF昨也發布廣州年終賽最新積分排行，周天成、戴資穎仍高居男女單打第一，男雙部分，台灣組合陳宏麟／王齊麟和廖敏竣／蘇敬恆分佔2、3名，四組人馬確定取得12月12日廣州年終賽資格。

BWF規定，年終賽只有在超級系列巡迴站積分排名前8的選手能參加，今年將於12月12日在中國廣州舉行。

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年終賽是BWF年度獎金最高的賽事，今年的總獎金又大幅調升，從100萬美元暴漲至150萬美元，今年賽季小戴目前已勇奪8冠2亞，累積獎金是39萬8450美元（約新台幣1241.7萬），但若在年終賽取得1冠，將可以一舉獲得12萬美元（約373萬新台幣），獎金大進補，亞軍也有6萬美元，晉四強有3萬美元。

今年男單雖然誕生了新球王桃田賢斗，但年終賽前球王安賽龍因踝傷退賽、中國諶龍、林丹等名將積分不足無法參賽，男單星度降低，至於世界排第17的泰國旺查倫（Kantaphon Wangcharoen），世界排名10的印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），則靠著積極參加低級別賽事賺取積分，取得年終總決賽資格。