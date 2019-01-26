NBA》板凳奪30分大三元 L.威廉斯26年來第一人

威廉斯生涯出賽904場首度完成大三元。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕聯盟13年老將、32歲快艇後衛L.威廉斯今天從板凳出發，繳出31分、10籃板與10助攻，生涯出賽904場，首度完成大三元，助隊終場以106：101逆轉公牛。

L.威廉斯此役擔任替補，寫下30分大三元，是繼1992-3年球季後德裔球員史倫夫後，26年來板凳第一人；生涯累積903場才達到大三元也是聯盟第二慢的紀錄，先前藍道夫則花了973場才結束大三元荒。

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快艇第三節時仍居12分落後，L.威廉斯單節轟進12分，助隊在第四節前，取得2分領先，扭轉比賽局勢，最終獲得逆轉勝。

賽前發生插曲，芝加哥天氣惡劣，路上雪況以及結冰現象，影響當地交通，快艇隊從飯店出發到球場堵車1個多小時，球員直到開賽前1小時才抵達球場，坐在另一台接駁車的教練則是45分前才到達。

不過快艇助理教練克拉曼表示，這不構成太大影響，可能沒辦法做賽前投籃練習，球員仍要全神貫注於場上，這是我們的工作。

L.威廉斯今繳出31分、10籃板與10助攻，幫助快艇逆轉公牛。（美聯社）

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