NBA Live》林書豪一條鞭上籃霸氣取分 首節打完老鷹3分領先

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 33 33 太陽 30 30

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 1-2 0-0 1-1 1 2 0 1 0 3

第四節

第三節

第二節

第一節

此役開打兩隊就互不相讓激戰，T.楊恩維持上役的好手感單節就拿下7分，二年級生J.柯林斯也火力全開單節貢獻10分，不過太陽也不是省油的燈，一哥布克（Devin Booker）攜手J.傑克森（Josh Jackson）砍下17分，兩隊數度戰平。

本節剩最後4分兩隊戰成24平，老鷹換上林書豪接替T.楊恩，雖然一上來林書豪就不小心傳球失誤，不過他馬上冷靜下來，先搶下籃板球，雖後更一口氣突破3位防守球員，一個箭步加速切入直接拿下2分。

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太陽歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）雖然在最後51秒跳投命中，再度追平比分，不過接下來卻吃下一次技術犯規，負責罰球的林書豪穩穩罰進，貝茲莫（Kent Bazemore）則是3罰中2，讓老鷹在第一節打完以33：30暫時領先對手。

兩隊先發名單

老鷹先發五人：普林斯 （Taurean Prince）、J.柯林斯（John Collins）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）

太陽先發五人：奧科薄（Elie Okobo）、布克（Devin Booker）、布里吉斯（Mikal Bridges）、J.傑克森（Josh Jackson）、艾頓（Deandre Ayton）

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