NBA Live》林書豪一條鞭上籃霸氣取分 首節打完老鷹3分領先

2019/02/03 10:51

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

老鷹

33

33

太陽

30

30

 

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

1-2

0-0

1-1

1

2

0

1

3

第四節

第三節

第二節

第一節

此役開打兩隊就互不相讓激戰，T.楊恩維持上役的好手感單節就拿下7分，二年級生J.柯林斯也火力全開單節貢獻10分，不過太陽也不是省油的燈，一哥布克（Devin Booker）攜手J.傑克森Josh Jackson）砍下17分，兩隊數度戰平。

本節剩最後4分兩隊戰成24平，老鷹換上林書豪接替T.楊恩，雖然一上來林書豪就不小心傳球失誤，不過他馬上冷靜下來，先搶下籃板球，雖後更一口氣突破3位防守球員，一個箭步加速切入直接拿下2分。

太陽歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）雖然在最後51秒跳投命中，再度追平比分，不過接下來卻吃下一次技術犯規，負責罰球的林書豪穩穩罰進，貝茲莫（Kent Bazemore）則是3罰中2，讓老鷹在第一節打完以33：30暫時領先對手。

兩隊先發名單

老鷹先發五人：普林斯 （Taurean Prince）、J.柯林斯（John Collins）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）

太陽先發五人：奧科薄（Elie Okobo）、布克（Devin Booker）、布里吉斯（Mikal Bridges）、J.傑克森（Josh Jackson）、艾頓（Deandre Ayton）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.