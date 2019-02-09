MLB》國民補強先發陣容 3900萬續留海利克森

海利克森（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕右投海利克森（Jeremy Hellickson）將與國民隊重新簽下一紙一年130萬美元（約台幣3900萬元）的合約，若他這一年有達成足夠的先發場數，將觸發獎勵條款，而他最多可領到400萬美元（約台幣1.2億元）。

這位31歲的年輕投手去年在國民隊的19場先發中繳出5勝3敗，ERA3.45的成績，而去年他僅僅只領了180萬美元的年薪，加上激勵獎金也只有290萬美元而已。

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海利克森生涯即將邁入第九個球季，在這九年間他總共繳出74勝72敗，ERA4.07的成績，而國民責是他待過的第五支球隊。

而國民簽下他後，期望他能擔任球隊第五號先發的位置，而先前四位分別是薛哲 （Max Scherzer）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）、孔賓（Patrick Corbin）和桑契斯（Anibal Sanchez）。

而為了將海利克森放入40人名單內，國民會將另一位右投高特（Trevor Gott）指定轉讓，高特今年的表現並不理想，在牛棚20場的出賽中0勝2敗，ERA高達5.68。

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