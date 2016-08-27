經典賽賽程出爐 明年3月道奇球場爭世界一

上屆經典賽台灣隊進入史上最佳的8強之列，旅美投手王建民表現稱職是一大關鍵。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君、徐正揚／綜合報導〕大聯盟昨公布下屆經典賽的完整分組、賽程和場地，4強和冠軍戰確定都在道奇球場舉行。台灣隊過去經典賽最佳成績為第8，本屆教頭人選最快下週定案。

明年經典賽4強和冠軍戰預計在道奇球場舉行。圖為2009年第2屆經典賽在此地舉辦的盛況。（資料照，法新社）

台灣隊教頭最快下週定案

第4屆世界棒球經典賽明年3月7日開打，首輪分4組共16國參加，若台灣隊能首度打進4強，就有機會參與明年3月21至23日在道奇球場舉行的準決賽和決賽。這也是道奇球場自2009年第2屆經典賽後再度承辦，當時由日本和南韓打進冠軍戰，最後由日本完成2連霸。

道奇總裁兼執行長卡斯登對於道奇球場再度獲選為主場地，感到榮幸，也期待各國頂尖球員到此爭冠。道奇球場是天然草皮，可容納5萬6千人，在1984年洛杉磯奧運棒球表演賽時，台灣隊也在這座球場以3：0擊敗南韓摘下銅牌。

上屆經典賽首輪在台中舉行，台灣隊成功晉級8強。（資料照，記者廖耀東攝）

我晉前4 才有機會重返榮耀

但台灣若要前進道奇球場，必須先闖過首輪及8強賽事。台灣分在B組，首輪將赴首爾和南韓、荷蘭及最後一個資格賽名額（推測是巴西），爭取前兩名晉級8強的機會。若成功晉級，台灣將於3月12至15日於東京巨蛋出賽，挑戰首次闖進最後4強。

雖然賽程和地點都已確定，台灣隊教頭人選仍未出爐，體育署將再次邀集棒協和中職代表進行三方會議，最快下週進行，希望屆時可協調出人選。

過去3屆經典賽，台灣分別由林華韋、葉志仙和謝長亨掌兵符，最好成績是謝長亨在上屆率台灣挺進8強。