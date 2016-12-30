《超會賺台灣運動明星》陳偉殷 2017年薪破千萬美元

陳偉殷（資料照，美聯社）

陳偉殷大聯盟年薪

歲末年終，台灣各領域運動明星2016年打拚繳出傑出成績，換取高報酬好過年，展望2017年又是「薪」的一年，陳偉殷、陽岱鋼和林智勝在美日台職棒將以台灣「薪一哥」帶頭衝，羽球戴資穎、高球盧曉晴、網球「姊妹檔」詹詠然、詹皓晴摩拳擦掌尋求新年「薪」契機，奧運雙金入袋、荷包滿滿的女舉人許淑淨也重新開始追求「薪」目標。這些運動場上的台灣代表人物風光的背後，都有不為人知的血汗付出，他們功成名就除了成為後進追隨目標，也打破長久以來，台灣社會「運動不能當飯吃」的錯誤迷思。

●2017年，陳偉殷將成為台灣史上第一個年收入破千萬美元的運動員，今年1月他簽下「5+1年、最高9600萬美元」的頂級合約，明年年薪900萬美元，另外還會先領一筆500萬美元的簽約金，合計年收入高達1400萬美元（約4.5億台幣），最高年薪在2020年可領2200萬美元（7.1億台幣）。

這份最長6年合約走完，陳偉殷不算日職8年薪資，也不計其他場外收入，光從大聯盟金鶯和馬林魚2份合約共10年，就已經有超過1億美元的身價，成為「美元計價」的億元男。

就算5年後約滿，陳偉殷36歲就選擇退休，剛好累計10年年資，根據大聯盟規定，62歲以後每年還可領最高等級約19.5萬美元（約633萬台幣）的退休年俸，折合每月可領52萬台幣。（記者黃照敦）

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