籃網9連敗 4主將恐BYE

林書豪（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊連兩場出賽，結局沒有任何改變，昨天在客場面對暴龍，前三節緊咬比數，末節一瀉千里，讓暴龍攻下隊史單場最高分紀錄，籃網終場以113：132不敵對手，苦吞9連敗；同時，美國媒體爆出，籃網可能交易4名主力球員，放眼季後重建。

暴龍噴132分 隊史新紀錄

暴龍全場攻下132分，寫下隊史非延長賽單場最多得分紀錄，第4節42分也是隊史最高；前三節僅領先1分的暴龍，祭出一波21：2攻勢，德羅森表示，球隊防守端做得很積極，進攻也有所發揮。德羅森全場28分，第3節貢獻19分。

賽前，籃網隊教練亞特金森把球員比賽優點剪成影片，用此激勵子弟兵，林書豪（見圖，今日美國）昨天坐在場邊，激動地幫隊友加油，同樣傳遞正面能量。球團則失去耐心，美國媒體ESPN報導，球隊可能拍賣4名主力羅培茲、波丹諾維奇、吉爾派翠克及霍林斯傑佛森，希望透過交易大換血。