6天環澳賽 馮俊凱今起破風

馮俊凱（取自Ck馮俊凱車友會臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣自由車好手馮俊凱（見圖，取自Ck馮俊凱車友會臉書）今年加盟巴林美利達一級職業車隊，展現強烈企圖心，在環澳洲前哨站人民選擇繞圈賽，以第19名完賽，全隊排第二，獲車隊總監高度肯定，今起他將投入6天環澳賽，這也是他首度在一級賽事參與多日賽。

多日一級賽事 首度挑戰

環澳賽是每年國際自由車總會首場世界巡迴賽，18支一級車隊到齊，皆派出最強主力，馮俊凱為了將狀態調整至巔峰，刻意加重去年冬季訓練量，收到顯著的效果；由於環澳賽是年底首戰，教練會給車手較多自由發揮的空間，這將是馮俊凱展現實力的好機會。

披上新戰袍、騎乘新戰駒的馮俊凱，今年最大心願就是參加年度自由車三大賽之一的環法賽，因此在環澳賽必須先證明足以擔任副將的角色，他也將自己定位在突圍和衝刺手，希望能幫主力破風，替車隊爭取最佳成績。

環澳賽首站將從恩利騎至林多克，共計145公里，預料將是衝刺選手最佳的舞台。