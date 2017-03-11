橫濱輪胎高球賽 姚宣榆首輪並列20

姚宣榆昨在橫濱輪胎高球賽首日，以71桿並列20名。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將姚宣榆昨在日本ＬＰＧＡ橫濱輪胎高球賽首日，以七十一桿並列二十名。

這場比賽在日本高知縣舉行，總獎金八千萬日圓（約台幣兩千一百七十五萬元），台灣選手首日表現最好的姚宣榆，雖然只打上九個果嶺，但僅花二十六次推桿。

青木瀨令奈抓7鳥 暫居領先

盧曉晴在第一洞和最後一洞吞下柏忌，只在第九洞抓到唯一小鳥，以七十三桿完賽。最近三個回合，盧曉晴推桿感覺還沒完全找回來，昨打上十四個果嶺，卻花了三十三次推桿。劉依貞和蔡佩穎都花了七十五桿，並列八十一名。

暫居領先的是日本選手青木瀨令奈，她打下七個博蒂、無柏忌，帶著三桿領先朝生涯首勝邁進。

青木瀨令奈說：「賽前那個晚上本來設定的目標是低於標準桿五桿，打到四個博蒂之後，我就把目標修正到低於標準桿八桿，全力進攻，才有不錯的結果。」

鈴木愛和南韓金荷娜以六十八桿並列第二，上週贏得開幕戰大金蘭花盃冠軍的安宣柱，以六十九桿並列第四。尋求衛冕的李寶美則繳出七十桿。