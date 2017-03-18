SBL季後賽》好想看英超 布拉：絕沒有明天

曼聯球迷布拉（後）希望達欣今天就能晉級SBL總冠軍賽。前為璞園中鋒吳岱豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL四強賽第五戰今天下午5點將於板橋體育館續戰，達欣「印度姚明」布拉誓言要擊敗璞園，晉級冠軍戰，身為足球曼聯球迷，為了觀看週日下午曼聯對決利物浦的比賽，他表示，絕不能讓戰線拉到第六戰。

璞園沒退路 盼複製勝利

前役璞園以快剋敵，大勝達欣14分，主帥麥班達盼複製勝利經驗，利用戴維斯的靈活性牽制布拉，並用協防壓低周儀翔的切入破壞力，尋求翻盤契機，但SBL史上從未有隊伍能在0勝3敗的劣勢下演出逆轉。

達欣一哥周儀翔前役僅攻下11分，寫下本季新低，另外，前三戰扮演第三得分點、場均14.3分的施顏宗，第四戰僅貢獻2分。總教練邱大宗認為，全隊鬥志不及對手，下一戰關鍵在於球員贏球的企圖心。

璞園前役幾乎僅用6人輪值搶下勝利，教練團要求貫徹快速的攻守轉換，但對於球員體能負荷將是嚴峻考驗，林金榜則強調沒有退路了，只能卯起來拚。

台啤、裕隆四強賽戰成2平，今將全力搶先聽牌，SBL歷史上總共有4隊於四強戰殺成2平，拿下第五戰勝利的隊伍最終都挺進冠軍戰。

射手周士淵是裕隆關鍵火力來源。（資料照，記者林正堃攝）

力抗裕隆 台啤託付老手

裕隆前役找回首戰的攻擊節奏，團隊轟進12顆三分彈，尤其周士淵從板凳出發，教練給予無限開火權，他挹注季後賽新高20分；呂政儒認為，只要球流動順暢，射手群能找到舒適的出手時機，命中率自然會提高。

台啤前役團隊三分球13投僅1中，前兩戰功臣黃聰翰遭嚴防，第四戰僅攻下7分，主帥周俊三認為，資深球員必須挺身而出，呂奇旻、張容軒和朱億宗都要打得更強勢，才能和裕隆抗衡。