忍奧會模式36年 倡台灣正名征奧

台聯黨到體育署譴責署長林德福自我矮化，要求以「台灣」之名參加東京奧運。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣團結聯盟社運組織部主任張兆林昨率眾至體育署，呼籲政府「台灣正名參加東京奧運」，並針對體育署長林德福日前受訪時「以中華台北參加國際賽，是不得已的選擇」言論表達譴責。對此署方、中華奧會都回應，代表團須循國際奧會規定，正名難度極高。

台聯前立委周倪安表示，「奧會模式」是過去舊政府簽定，現在時空背景都不同，國際運動賽會也該轉型正義，尤其蔡英文以台灣總統自居，林德福才剛上任，不該連努力都沒有就繳械，「是不是將來遇到任何困難，都要說：『是不得已的選擇』？我希望他要硬起來！」

台聯文宣部主任陳嘉霖說，日本「2020東京五輪台灣正名推進協議會」今年1月成立，要給國際奧會的網路連署書就達6萬份，連外國人都為台灣打抱不平，「雖然在中國打壓下，台灣處境非常艱難，但身為政務官，應該提出突破辦法，而不是以失敗主義的態度面對困境。」

體育署國際組副組長葉劉慧娟出面代表接受抗議書，她表示，1981年洛桑協議簽定「奧會模式」，讓我國以「中華台北（Chinese Taipei ）」名稱重新參與國際賽，也保障台灣運動員權益，署方將權衡國內民意並遵守國際奧會規定，爭取各國對台灣的認同與支持。