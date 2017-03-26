邁阿密網賽》熬過一輪魔咒 辛然配晉16

「辛然配」詹詠然（左）和辛吉絲在邁阿密網賽逆轉挺過首輪，晉級16強。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然與辛吉絲延續上週印地安泉封后勢頭，昨在邁阿密網賽女雙首輪，以5：7、7：5、10：7再挫捷克組合西妮雅可娃／荷拉迪卡，挺進16強，大詹也破除連4回在此一戰出局的心魔。

上週印地安泉決賽，「辛然配」才直落2強壓捷克手下敗將，沒想到轉戰邁阿密又狹路相逢。由於當地下起大雨，「辛然配」苦等數小時上陣，熱機過慢失誤連連，開賽陷入1：5落後，儘管一度追成5平，可惜辛吉絲關鍵發球局又失守，首盤拱手讓人。

次盤「辛然配」絕地反撲，互破後持續拉鋸，盤末聯手再破荷拉迪卡發球局，扳回一城。戰線拉進「超級搶10」，默契愈來愈好的「辛然配」乘勝追擊，前後排火力壓制對手，驚險闖過頭關。