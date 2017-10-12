NBA季前分析》快艇破釜沉舟 勇士拚連霸

勇士杜蘭特。（資料照，法新社）

群雄崛起，強者為王！2017-18 NBA例行賽將於10月18日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，看各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。（系列六之一）

勇士上季網羅杜蘭特，打造「四巨頭」華麗陣容，戰績穩坐太平洋區龍頭，並從騎士手中搶回總冠軍，本季將朝連霸邁進；位居第2的快艇，進入「後保羅時代」，仍有挺進季後賽機會；過去幾年在低檔徘徊的湖人，季前透過選秀補進大物新人波爾，能否在他的帶領下闖出佳績，外界拭目以待；至於太陽及國王兩支平均年齡尚輕的隊伍，仍在尋找突破方向。

勇士上季抱回冠軍，今年奪冠班底杜蘭特、李文斯頓等人降薪續約，加上伊古達拉、麥基等人願續留，陣容與上季相去不遠。此外，勇士還簽下前湖人射手楊恩、以色列好手卡斯比，戰力更上一層樓，但季前西部勁旅歷經瘋狂軍備補強，雷霆、火箭及馬刺，仍可能成為勇士連霸路上的絆腳石。

快艇葛瑞芬。（資料照，法新社）

快艇近幾年雖都闖進季後賽，例行賽勝率突破6成，卻苦無西部決賽可打，本季破釜沉舟做出改變，把「船長」保羅送到火箭，換回貝佛利、迪卡爾、L.威廉斯及2018年首輪選秀權，彌補射手瑞迪克離隊後的空缺，也兼顧未來戰力。

今年選秀榜眼波爾因有個「吹牛老爹」，讓他聲名大噪，他與B.羅培茲、英葛蘭及卡德威爾波普之間的搭配，能否為湖人帶來新氣象，備受關注。但外媒預測，湖人今年想晉級季後賽仍有難度，重心會在新團隊的磨合及年輕球員的經驗累積。

湖人波爾。（法新社）

國王在卡森斯、蓋伊及柯利森離隊後，步入重建階段，但他們網羅前爵士後衛希爾及塞爾維亞好手波丹諾維奇，可望為球隊帶來更多正向影響；至於太陽，最受矚目的仍是上季狂砍70分的布克和強力新秀J.傑克森，但ESPN認為他們團隊防守表現有待加強，本季仍以磨練潛力新秀為主。 （記者粘藐云）