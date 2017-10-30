「氣打開了」 猿狂勝兄弟領先戰局

林泓育（右）、陳俊秀（左）連續安打超前比分，兩人開心慶祝。 （記者林正堃攝）

14：5 先發9人全員安打

〔記者徐正揚／桃園報導〕台灣大賽昨天進行第2戰，Lamigo桃猿的攻勢從中段起大爆發，先發9人全員安打，先在4局下拜「主場優勢」攻出大局鯨吞6分，再於第6到第8局各添2分，以14：5逆轉勝中信兄弟，取得2勝1敗領先。

桃猿4局下發動反撲，藍寅倫2分打點二壘安打追成4：5，兄弟換官大元接替先發投手羅曼，林泓育於王柏融被故意保送後擊出二壘方向不規則彈跳球形成安打，桃猿5：5追平，陳俊秀、郭嚴文相繼安打追加3分，桃猿8：5首次超前，後段再添6分拉開比數。

林泓育指出，這2場全隊其實打得很好，只是氣一直沒開，那個不規則彈跳變成安打，不僅讓桃猿追平比數，也把全隊的氣打開，外籍教練常用故意保送，選擇閃王柏融很正常，他的棒次緊接在後，進攻必須更積極、更有企圖心。

桃猿總教練洪一中表示，看得出先發道恩斯壓力很大，兄弟打者在壘上有人時的掌握度都很高，4局上林樺慶已在場邊待命，鑑於第1戰後援不夠穩定，還是決定讓道恩斯續投。道恩斯用104球投6局挨8安失5分，是台灣大賽勝投次多失分。

史總：打得像美式足球 下一場贏回來

中信總教練史耐德認為，這場打得像美式足球，中信只有幾次3分踢門，桃猿卻好幾次完整達陣拿7分，比數當然被拉開，場地也是比賽的一部分，不規則彈跳球形成安打是不能控制的，球隊只能接受，「這場輸了沒關係，下一場再贏回來就好。」他說。

桃猿擊出7支二壘安打、2隊合計10支二壘安打、藍寅倫前2戰累計5支二壘安打，都破紀錄；昨役1萬7192名觀眾入場，前2戰累計3萬6681人，僅次於去年。