兩場26K的教訓 洪總︰失敗也是好事

朱育賢昨轟出陽春砲，拿下台灣隊本屆亞冠賽首分。（特派記者林正堃攝）

亞冠賽連輸韓、日

日本隊投手今永昇太昨對台灣隊先發，6局僅被敲3安無失分、飆出12次三振。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／東京報導〕沉寂了17個半局，台灣隊才靠著朱育賢陽春砲拿下本屆亞冠賽首分，但遲來的火力沒能幫助台灣隊上演奇蹟，最後半局拿下的兩分仍杯水車薪，終場台灣隊2：8不敵日本，本屆亞冠賽二連敗作收。

朱育賢是台灣隊昨役打線少數亮點。（特派記者林正堃攝）

日本隊先發投手今永昇太，例行賽就是橫濱隊主力先發，季後賽也有亮眼表現，昨役面對台灣隊更上演三振秀，投6局僅被敲3安無失分、飆出12次三振，4局下無人出局遇到一、三壘有人危機時，更連續送出3次三振，讓台灣隊打者徒呼負負。

台灣隊總教練洪一中坦言，打者完全被壓制，拿今永昇太一點辦法也沒有，不過賽後他也集合選手說：「兩場球看似失敗，但要能從中學習，未來學習改進，如此的話，失敗也是好事。」

洪總也表示，球員太過緊張，應該更放開一點打，「比賽中我有和他們說：『你們沒那麼差，怎麼面對強敵好像就不會打球了？』希望他們多拿出自信，不需要被三振就唯唯諾諾的。」

出棒時間太長 影響選球

台灣隊打者面對日、韓，合計吞下26次三振，被三振率過高是一大問題。洪總說：「我們台灣的打者很有力量，但出棒時間太長，連帶會影響選球能力，面對變化球的適應能力，未來還要加強。」

朱育賢首轟 台灣隊破蛋

朱育賢是台灣隊昨役打線少數亮點，也是少數能從今永手中敲安的選手。他說，能和這些日本隊頂尖投手對決，他感到很開心，「以前從未有過這樣的機會，也讓我眼界大開，知道自己的不足之處，未來會積極加強擊球準確度，再次面對頂尖投手，會是我進步的動力。」

台灣隊結束亞冠賽事，今天未特別安排官方行程，今晚冠軍戰則是日本和南韓交手，日本推出田口麗斗，在母隊巨人主場東京巨蛋迎戰南韓朴世雄，台灣隊則預計搭乘明天下午班機返台。