NBA》爵士菜鳥米契爾 轟41分助勝

2017/12/03 06:00

爵士新秀米契爾（右）昨單場砍下41分，成為NBA近年來首位單場飆破40分的超級新人。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕狂攻生涯單場新高41分！菜鳥後衛米契爾一鳴驚人，助地主爵士114：108擊退鵜鶘，笑納5連勝；至於P.喬治無負射手光環，火力全開且關鍵罰球沒手軟，力保雷霆主場111：107捕獲灰狼，驚險終止3連敗。

新人單場破40分 近年來首見

21歲的米契爾，今年選秀首輪第13順位被爵士網羅，初生之犢不畏虎的他，此役25投13中，包括三分球12投6中，締造隊史菜鳥單場得分紀錄，超越前輩葛里菲斯1981年38分障礙，樂得自家球迷起立鼓掌，「我說不出話，就像在路易斯維爾大學一樣，最後6分我都在笑。」侵略性十足的米契爾，也是2011年初快艇前鋒葛瑞芬豪奪47分後，聯盟近7年來首位單場飆破40分的超級新人。

鼓勵米契爾積極搶攻的總教練史尼德表示，年輕愛將最大特點，就是腦袋清楚，臨場很快判讀比賽；正在養傷的中鋒戈貝爾則在推特留言：「看來有人不滿意上月最佳新秀票選！」東、西部單月最佳新秀，分別由七六人狀元郎西蒙斯、湖人庫茲馬獲青睞。

雷霆喬治（右）強攻全場最高36分。（美聯社）

喬治強攻36分 雷霆止敗

此外，雷霆自爆冷扳倒勇士衛冕軍後，如洩氣皮球連輸3場，家中迎戰灰狼又浪費雙位數領先，還好喬治強攻全場最高36分，外加9助攻，包括最終2罰俱中，硬是氣走來犯狼群，只是雷霆戰績9勝12負，西岸仍屈居第9席。

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