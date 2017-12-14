許銘倢/重新歸零 月領3萬照樣有夢

許銘倢在桃猿時期照片。（資料照）

記者羅志朋／專題報導

目前許銘倢在奇鈺精密鑄造股份有限公司擔任工程師。 （許銘倢提供）

每年許多職棒球員遭釋出，走在職場人生十字路口，茫然、不安、不知所措，複雜思緒湧上心頭，多數退役球員選擇在職棒和基層球隊當教練，但畢竟僧多粥少，更多人離開球界，開餐飲店做起小生意。

少數退役球員開啟另一段璀璨職涯，郭岱琦、邱麒璋放下球棒，開業當老闆，生意長紅；許銘倢和郭建宏走下投手丘，挽起衣袖當工程師，在專業領域發光發熱，不一樣的故事，同樣精采。

「退場」後第二春，一樣精采

曾為球隊守住一場場勝利，昔日中職救援王許銘倢，如今一腳踏進傳統產業，腳踏實地守護家人幸福。

因腰傷成績直直落，兩年前，許銘倢遭Lamigo桃猿釋出，他先拿到B級棒球教練證照，接著報名政府開辦的「電腦數值控制-CNC銑床與車床班」，上職前訓練課程達1000小時，再到工廠實習一個月，並考取相關證照，為未來鋪路。

許銘倢的岳母是玻利維亞人，今年他陪老婆回玻利維亞娘家兩個月，在那裡沒有棒球，滿是足球，他說，「那時完全不會想棒球，很放鬆，當地重親情，我打職棒沒假日，該是多陪家人的時候了。」

在中鋼工作的哥哥建議許銘倢，「未來工業4.0將是全自動化，很有前景。」多方考量下，他決定完全抽離棒球，到傳統產業上班，公司生產機械金屬零件，他負責機台操作並與廠商協調，任職半年。

剛上工，不少同事和廠商看到許銘倢都大感驚訝，「你不是打球的那個嗎？怎麼跑來這裡上班？」他坦言，常回想以前的風光，但也告訴自己要學會放下，重新歸零。從小打球，不斷在挫折中成長，換個環境很快就適應，抗壓性也高。

許銘倢職棒月薪最高16萬元，現在只剩3萬，但他認為這行前景看漲，要看長不看短，不能只看當下，他給後輩的建議是，「凡事沒有不可能，就看你要不要做而已。在外面工作絕對沒有打球辛苦，出來闖也不是壞事。」