郭建宏/不想回頭 轉戰科技業生活穩定

郭建宏在La new熊時期的照片。（資料照）

三級棒球非科班出身，郭建宏有一張漂亮學歷，讓能文能武的他，不打職棒仍立於不敗之地。

目前郭建宏在日月光半導體擔任製程工程師。（郭建宏提供）

中正大學機械系畢業，大專乙組棒球傳奇人物郭建宏決定挑戰職棒，經高建三老婆周毓洵介紹來到La new熊，他說，「薪水不高，一個月存2、3萬，但三餐能吃飽就好，一心只想打球。」

在職棒打滾幾年，郭建宏成績平平，2011年逢三十而立，苦思發展空間有限，該為未來做打算，那一年桃猿二軍冠軍賽封王戰，他請假到封裝測試大廠日月光半導體面試，沒多久離開職棒，踏入科技產業。

在日月光擔任製程工程師，郭建宏因不適應環境，一年後離職到漢翔航空工業當品管，考量薪資待遇，過一年回鍋日月光至今。郭建宏回憶，大學時學長曾建議他，「你就唸機械，不要轉系，搞不好哪一天用得到。」沒想到，離開職棒出去找工作，還真的派上用場。

郭建宏表示，剛退役時，高苑曾找他當教練，但他想出去闖一闖，回過頭看，現在收入比職棒好，生活穩定，不會回想過去；他也感嘆，現役職棒球員大家用放大鏡觀察，退役是用顯微鏡看，所以做每件事都要小心謹慎，須加倍努力。

郭建宏建議，現在基層教練缺快飽和，薪水也不高，現役球員要及早設定目標，退役後試著跳脫到其他領域發展，才能找到理想職場第二春。

（記者羅志朋）