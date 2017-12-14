郭岱琦/被釋出、離婚 開公司重新站起來

郭岱琦現為雋品機電工程有限公司老闆。（郭岱琦提供）

「上帝關起一扇門，必再為你開啟另一扇窗。」郭岱琦完美詮釋這句名言。

統一獅時期的郭岱琦。 （資料照）

4年前郭岱琦離婚，去年遭統一獅釋出並再婚，人生甘苦點滴在心頭，岳父從事消防工程業，也懂太陽能產業，於是把畢生所學教給女婿。今年初，郭岱琦赴中國學習太陽能板相關知識，兩個月前他開公司，主打綠能和太陽能。

職棒退役來到全新領域，郭岱琦表示，為了拚事業，頭腦每天都在轉，從未有過的經驗，雖然很累，但想到下面還有員工要養，背負好幾個家庭的期待，說什麼也要撐下去。

郭岱琦解釋，他屬中間商，須開發客戶、跟業主洽談，若對方有需求，再跟模組廠商拿貨；例如中南部養豬戶豬舍屋頂加裝太陽能板，一來有遮蔭效果，二來可蓄電賣給台電，長期下來利潤可觀，客戶接受度高。

「未來一年，公司訂單已滿載。」郭岱琦說，火力和核能發電對地球很傷，太陽能是新興產業，也是未來趨勢，前景可期，「我的客戶遍及台灣、泰國、印尼和印度。」

郭岱琦一家三代都是棒球選手，哥哥郭岱詠也打過職棒，他說，「從我出生睜開眼睛，看到的都是棒球，沒得選擇。去年從職棒退下來，夠了，人生不是只有棒球，我要走出自己的路。」

走過離婚陰霾，成了職棒絕緣體，郭岱琦相繼迎來婚姻和事業第二春，他感謝岳父相助，才能柳暗花明又一村，「以前我真的是井底之蛙，離開球界，才發現世界有多大。」（記者羅志朋）