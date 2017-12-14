邱麒璋/球迷曾為他加油 現在他為大家「加油」

邱麒璋現為屏東地區雍東加油站老闆。（邱麒璋提供）

因顧客不經意一句話，激發邱麒璋雄心壯志，誓言在加油站和洗車版圖開拓新天地。

邱麒璋球員卡。（邱麒璋提供）

1996年邱麒璋進兄弟象，屢次代打建功，象迷稱他「狙擊手」，2000年季中因腰傷遭釋出，他在家中事業幫忙兩年都沒支薪，存摺見底，一度與妻子抱頭痛哭。後來家族標下屏東市區1500坪法拍土地，並加盟中油加油站，邱麒璋從球星變身老闆，但家中全無奧援，一切靠自己。

初期邱麒璋加油、洗車親力親為，有一次一對母子來加油，她看到邱麒璋提起油槍，便對兒子說︰「你再不讀書，以後就像他一樣當加油員。」

邱麒璋聽了內心五味雜陳，他告訴自己，「我一定要做給妳看。」加油市場競爭激烈，利潤有限，他從站內附設洗車業務下手，砸大錢添購兩台高端洗車機，並鑽研消費心理，打造全新視覺效果，讓客源不斷回流，同時吸引新客群。

開業十幾年，生意好得不得了。邱麒璋說，全台1600家中油直營和加盟加油站，他這家發油量在全台排名很前面，在屏東排第一，每年洗車10萬台，除夕早上7點半到晚上6點，排隊洗車車龍不曾間斷。

「苦練決勝負、人品定優劣。」邱麒璋說，職棒之父洪騰勝這句名言影響他很深，離開兄弟象曾徬徨過，成功無捷徑，面對、彎腰、態度，如此而已，「至今我仍懷念兄弟，不管做什麼事，都要有苦練決勝負的態度。」（記者羅志朋）