日立慈善盃女子菁英賽》難得居領先群 曾雅妮不在意

有教練梅森（左）陪著，曾雅妮（右）打起來更安心。（記者趙新天攝）

日立慈善盃第1回合打完，曾雅妮的名字掛在領先榜上，只落後1桿。這是近幾年她回台參賽難得的好成績。不過，她在意的不是桿數或名次，而是每1桿的過程都要認真做好。

這次曾雅妮的教練梅森幫她揹球桿，近距離了解她的情況，及時提供建議。這回合妮妮覺得穩定性和揮桿動作都做得不錯，跟賽前設定的目標應該達成了85%到90%，算是滿意的1回合。

曾雅妮說：「教練在身邊比較安心，我們邊打邊溝通，他更直接了解我在比賽中的情況。」這回合也是她去年4月與梅森合作後，打得最正常、最普通的1次。

昨前9洞場地距離較短，妮妮開球後幾乎只剩短鐵桿的距離，但有好幾洞沒把握住，就會出現失望的肢體語言，梅森適時提醒她：「妳失望得太快了，不要因結果而失望，先專注在過程上。」

曾雅妮指出，像第7洞果嶺上推桿沒進吞了柏忌，心裡有點不開心，但接下來馬上找回專注力，就打得較放鬆。

不過，曾雅妮也指出，第1回合在揮桿前做決定的過程太小心了，心裡會冒出要做出完美決定的念頭，反而帶給自己一些困難，好幾次都要退下來重新設定。

另外，果嶺速度的掌握不太好，今天這兩件事妮妮會先調整，她說：「這兩件事要做得比第1回合好，但不一定能保證成績也會更好，現在過程最重要。」

（記者趙新天）