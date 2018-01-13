悍將神秘箱 週一春訓揭曉

張正偉（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職各隊春訓明天將陸續展開，統一獅雖然搶頭香，最有話題的卻是後天富邦悍將開訓，富邦可能以1年合約簽下前中信兄弟蔣智賢、陳鴻文、林煜清、張正偉，林煜清可望率先報到，是否吸收張正偉還要觀察。

中職春訓 獅明率先開工

中信去年季後釋出7位球員，很快就傳出富邦有意吸收蔣智賢等4人，雖然球團始終不願證實，隨著林煜清因服補充役被列管5年到今年11月，富邦把他的合約送到體育署，避免他未與球隊簽約必須在1個月內向國訓中心報到，讓這波吸收正式浮上檯面。

張正偉被釋出後仍持續自主訓練，以去年上壘率4成03、打擊率3成17都排聯盟前10名內的成績，可望解決富邦打線近年來最困擾的開路先鋒問題，只是富邦外野手多達14名，再吸收他將壓縮新秀發揮空間；4人中率先簽約的林煜清，轉隊後的定位仍是長中繼。

桃猿16日開訓，按例於春訓中持續談薪，朱俊祥去年完成生涯第1個完整球季，出賽40場創生涯單季新高，還入選亞冠賽中職聯隊，今年月薪上看12萬元，他去年月薪僅5萬元，升上一軍後領基本薪7萬元，若以底薪換算，調薪幅度為140％。

猿隊今年談薪的焦點是陳禹勳，球團有意把他的月薪從34萬元加到42萬元，與他的目標仍有段差距，雙方還需要時間協商；至於陳俊秀與朱育賢，陳俊秀去年月薪42萬元，今年可望加入「50萬元俱樂部」，朱育賢今年月薪將站上20萬元，並拿到複數年合約。

中信則是投捕15日先報到，2月1日正式開訓，預定2月20日赴美國土桑移訓。