中信「主力軍」赴美移訓 不見林智勝

中信兄弟赴美移訓名單出爐，王勝偉也在陣中。（資料照）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟預計2月20日赴美移訓3週，名單中共33位選手，由總教練史耐德和一軍教練團率領，赴美國亞利桑那州春訓並和墨職、美職球隊交流，名單中多為去年下半季一軍主力，但去年「冰風暴」主角之一林智勝不在名單內。

兄弟赴美春訓名單

兄弟預計2月20日赴美移訓3週，林智勝並未出現在球隊赴美春訓名單中。（資料照）

33人名單

王勝偉也在列

昨中信兄弟在公益園區按表操課，下午全隊集合並由教練團告知赴美春訓名單，名單中有不少年輕一軍好手，資深的彭政閔、周思齊、王勝偉和陳江和等人也在陣中，幾乎就是一軍陣容，但全隊最高薪的林智勝則不在名單內。

林智勝昨天在澳洲職棒冠軍賽最終戰，面對坎培拉騎兵隊，3打數敲出1支二壘打，他所效力的俠盜隊以4：2贏球，以2勝1敗順利完成3連霸。林智勝在這3場比賽10打數敲3安，包括2發全壘打，貢獻3分打點，打擊率3成，預計明返台。

史總：考量林還要體檢

未列名單中

史耐德說，考量林智勝回國後還需體檢，因此沒將他放在名單內，「讓林智勝去澳洲打球是球隊計畫之一，他在澳洲也打了3、4個月，回國之後除了體檢外，也還需一些調整，球隊也必須了解他的身體狀況，因此決定讓他留在台灣。」

史耐德坦言，這次赴美移訓的名單有所取捨，「我和選手說，如果可以，我希望整隊都能帶去美國，畢竟這會是很棒的經驗，但球隊有一定名額，因此要思考怎樣對球員才是最好的。」

史耐德說，球隊董事要求球員紀律、正確態度和足夠拚勁，他認為整隊的態度都符合條件，但仍必須做出取捨，留在台灣的球員也有二軍教練團設計訓練課程。

史耐德過往曾擔任墨西哥聯盟球隊的總教練，這次赴美春訓，球團也安排球隊和墨聯去年冠軍提華納公牛交流賽，另外預計和釀酒人隊交手2場、和道奇隊交手1場。