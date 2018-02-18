《亞洲門戶交流賽首場》林承飛砲打陳冠宇 「台灣內鬥」桃猿小輸

林承飛抱持「勇敢去揮擊」的心態。（記者陳志曲攝）

陳冠宇挨轟 羅德監督正面好評

陳冠宇慘遭砲轟。（記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿和羅德交流賽的第1場，就出現林承飛砲打陳冠宇的「台灣內鬥」戲碼，最後打到9：10收場桃猿小輸，也讓球迷對兩隊都報以掌聲；儘管陳冠宇挨轟，羅德監督井口資仁仍予以正面好評，認為他比上一場好很多。

桃猿第3年出征石垣島，昨由新秀黃子鵬先發，迎戰由佐佐木千隼掛帥的羅德隊，結果兩隊都是「打優於投」。桃猿以10安攻得9分，包括詹智堯和林承飛都開砲，羅德則是12安拿10分，就連陳冠宇都驚呼：「兩隊打成這樣，真是太厲害了。」

洪總：打擊不錯 投手較弱

「洪總」洪一中認為打擊表現不錯，相較之下投手顯得較弱，賽後鼓勵投3局失5分的黃子鵬要「膽大心細」，黃子鵬則表示自己不是畏懼，而是想要讓控球更「進階」，能控到打者膝蓋位置，但還沒有調整到位。

羅德的狀況也差不多，佐佐木千隼只投兩局就失5分退場，包括詹智堯的兩分砲。陳冠宇在3局登板後的第2球，就被「阿飛」林承飛轟出中外野大牆。

阿飛表示，自己在場邊就有跟隊友林立討論，認為想太多也打不到，乾脆就抓直球。「第1球因為來不及沒打到，第2球看差不多就打出去。」20歲阿飛已是第3年到石垣島的「老鳥」，他表示前兩次都是在等球、看球，這次轉為積極進攻，認為來這裡就是要調整狀況，就抱持「勇敢去揮擊」的心態。

慘遭砲轟的陳冠宇，心態也很正面，認為昨役的狀況已比上一場練習賽挨3轟時好很多，表示有比較進步，之後會再努力讓控球品質變穩定，希望3月能拚上一軍。井口監督也認為陳冠宇的直球比較會跑、比上一場好很多。