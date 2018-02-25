熱身賽吸票9千 陽岱鋼首打席安啦

陽岱鋼（取自巨人臉書）

先發1棒守右外野

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職官辦熱身賽昨開打，效力巨人的陽岱鋼就有好的開始，擔任先發1棒右外野手在首打席就敲出深遠二壘安打，希望在3月30日開幕戰時調整到最佳狀況。

日職官辦熱身賽自昨起進行到3月25日，兩聯盟將在3月30日同步舉行開幕戰。今年是陽岱鋼在巨人的第2年，他上月中旬就返日自主訓練，希望避免去年在春訓初期就發生下半身不適情況，並以今年完成143場全勤出賽為目標。

巨人昨和橫濱DeNA交手，儘管只是熱身賽，仍吸引9048名球迷觀戰。陽岱鋼今年可能移防右外野，昨役也以先發1棒右外野手亮相，首打席就相中橫濱先發熊原健人的速球敲出二壘打。

陽岱鋼打完5局就提前退場，巨人全場只出現3支安打，包括和田戀在9局下的破蛋陽春砲，終場1：3輸球。

廖任磊並列第一長人

此外，日媒《Full-count》昨公布新球季的有趣數據調查，包括身高最高、最矮及體重最重、最輕的球員。前年以第7指名加入巨人的201公分台灣投手廖任磊雙料進榜，他今年和中日洋將莫亞等人並列日職第一長人，並以125公斤名列本季最重球員第3名，僅次於樂天洋砲阿馬達的135公斤和廣島洋砲艾瑞德的126公斤。在前十「重」中，只有以114公斤排名第8的羅德井上晴哉不是洋將。