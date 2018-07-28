蘇俊羽3年熬出「投」 先發首勝不馬虎

蘇俊羽（右）昨先發勝投獲頒單場MVP，嚴宏鈞（中）倒水桶慶祝。（記者陳志曲攝）

投5局用81球 被敲4安僅失1分

〔記者羅志朋／桃園報導〕名不見經傳的21歲投手蘇俊羽，昨先發對決中職現役最強洋投羅里奇，賽前沒有人看好，但他很爭氣，投5局只失1分奪勝投和單場MVP，幫助桃猿以6：3擊敗統一獅。桃猿總教練洪一中給蘇俊羽表現打了破表的110分。

2015年選秀，桃猿以第5輪指名選進剛從平鎮高中畢業的右投蘇俊羽，至昨賽前為止，生涯他只在一軍出賽6場，其中3場先發，戰績3敗、1次中繼成功、防禦率10.61，成績並不理想。最近洋投史博威手臂不適仍在二軍調整，蘇俊羽獲得先發機會。

請繼續往下閱讀...

桃猿昨以6：3擊敗統一獅，暫居下半季龍頭。（記者陳志曲攝）

變化球有進步 洪總好評110分

一踏上投手丘，蘇俊羽拋開緊張感，展現主宰戰局能力，先發5局用了81球，被敲4安，送出4K、2保送，只在首局掉1分，拿下生涯首勝。

「開心，真的等很久。」蘇俊羽說，等待3年，為了這一勝，他準備很久，今年投球技術和心態都成熟許多，「今天家人從龍潭來球場看球，首勝球獻給他們。」

洪總表示，這場不管輸贏，希望蘇俊羽至少能投滿5局，一開始怕他太緊張，萬一用球數過多，撐不完5局就麻煩了，畢竟接下來兩天還有比賽，結果表現超出預期，給他打110分。蘇俊羽笑說，「我給自己打100分就好，不要太貪心。」

陳俊秀、廖健富 背靠背開轟

洪總透露，蘇俊羽以前變化球品質不好，現在進步許多，接下來可能還會有先發機會，若史博威下週上一軍，也不會把蘇俊羽降二軍，將轉調牛棚。

比賽後半段獅隊一度追成3：4，所幸7局下桃猿靠陳俊秀和廖健富「背靠背」開轟鎖定勝局，廖健富單場3支3，打擊率回升至4成12，是全聯盟唯一「四割男」。