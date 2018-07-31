【王柏融專訪】龍貓教練話揪著「不要忘記、不要懷疑自己的好」

桃猿隊打擊教練曾豪駒（左）調整王柏融（右）的打擊動作。對於王柏融上半季的瓶頸，曾豪駒鼓勵他正面看待，不要忘記自己最初的好感覺。

記者郭羿婕／專訪 記者陳志曲／攝影

不管打得好不好，王柏融身邊一直有個重要的聲音提點，就是幫他許多的打擊教練「龍貓」曾豪駒。

聊起上半季和前兩年最大差別，王柏融指向心理因素，「龍貓教練說是心態，技術都沒什麼問題。」講到一半就爆出爽朗笑聲，「靠自己走出來啊，不然怎麼辦？」

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所謂心理，多少與球探、旅外有關，每當有國外球隊盯場，王柏融又特別求好心切，「我會覺得有差嗎？可是旁觀者就是說有壓力，可能我也是想太多吧！」

王柏融認為，給自己想法是好事，其實前兩年也會想很多，但打起來都很順，今年或許有些動作上的小問題，藉由比賽慢慢調整；龍貓也告訴他，放開心胸表現，打不好沒關係，有問題再來修正。

「有時候你問柏融好不好，他會說很好，卻會覺得他很想要你講些什麼，或是聽他說，引導他講出來，再給個方向。」曾豪駒指出，今年的王柏融比較急，會去想動作是否有問題或揮棒不夠乾脆，當別人針對他的弱點攻擊，他想要突破，反而忘記自己原先的優點、最初的好感覺。

「柏融本來就是實力很好的選手，不用懷疑自己能力，去回想之前的好，做那些事就好。」曾豪駒說，要當頂尖球員必須承受外界看法，正面看待，只要繼續維持現在的好，即便防守佈陣怎麼打都被接到，過程做得好、掌握自己能掌握的地方就好。

除了打擊，王柏融守備也常被討論，但質疑聲音已越來越少。他說，隨著經驗增加，慢慢學習並成長，今年能固守中外野就做好教練給的責任，「照自己節奏，不好就是再練。」