亞運亞洲5巨星 不知不可

〔記者卓佳萍／綜合報導〕亞洲運動會是全球僅次於奧運的第二大綜合運動賽會，除了關注台灣健兒表現，亞洲體壇明星也是賽會看點。

史庫靈（資料照）

新加坡泳者史庫靈

新加坡泳將史庫靈在2016年里約奧運100公尺蝶式決賽擊敗偶像、美國名將菲爾普斯奪金，一戰成名，這也是星國史上首面金牌。本屆亞運他將參加50公尺自由式、50公尺與100公尺蝶式、400公尺自由式接力及400公尺混合式接力。

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克拉克森（資料照）

菲律賓籃霸克拉克森

亞運男籃賽場少有NBA球員參與，但這次菲律賓突破重重困難，歷經一波三折，終於讓騎士隊克拉克森成行。菲國預賽將面對中國，是克拉克森生涯首度為菲國出賽，中國也擁有NBA球員火箭周琦、獨行俠丁彥雨航。

桃田賢斗（資料照）

日本羽神桃田賢斗

日本羽球好手桃田賢斗前陣子在世錦賽稱王，成為日本首位男單世界冠軍，他的全方位打法引起全球羽壇關注，這次亞運他將全力衝擊金牌，也為東京奧運鋪路，打響日本羽壇名號。

孫興慜（資料照）

南韓狠腳色孫興慜

效力英超熱刺的南韓國腳孫興慜為了拚金牌免除兵役，目前正值職業賽季，獲得球隊放行參加亞運，他上季年薪達442萬英鎊（約1.7億台幣），若爭金失敗，當兵兩年的月薪僅剩9000台幣。

蘇炳添（資料照）

中國飛人蘇炳添

百米飛人大戰，中國蘇炳添今年二度跑出10秒內成績，個人最佳是9秒91，目前與卡達歸化選手奧古諾德共同保持亞洲男子100公尺紀錄，台灣全國紀錄保持人楊俊瀚有機會在百米決賽與蘇炳添一較高下。