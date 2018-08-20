亞運》戴后領軍拔頭籌 羽球女團今搶4強

亞運女子羽球團體賽，世界球后戴資穎為台灣隊拔得頭籌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣女子羽球隊昨天在雅加達亞運團體賽登場，在世界球后戴資穎拔得頭籌後，白馭珀、江穎麗（原名江美慧）接連勝出，以3：0收拾巴基斯坦，今早10點在8強遭遇泰國，搶奪4強門票。

白馭珀擔綱台灣隊單打第2點，被視為勝負之關鍵。（特派記者林正堃攝）

台灣隊上屆亞運取得銅牌，這次由世界球后戴資穎領軍，小戴以21：14、21：17解決世界排名324的莎札德。接著登場的白馭珀以21：5、21：6輕取世界排名435的阿卡米；江穎麗以21：6、21：7拍落希荻奎。

備受矚目的戴資穎首戰以適應GBK羽球館風向為主，卻是三點中失分最多，她笑說：「我可能還沒睡醒，表現應該能更好一點。」

請繼續往下閱讀...

今戰泰國依瑟儂須當心

台灣隊在今年優霸盃小組賽以2：3敗給泰國，今天雙方狹路相逢，戴資穎生涯對泰國一姊依瑟儂戰績為10勝11敗，略居下風。教練賴建誠認為，小戴與依瑟儂是老對手，即使對方今年狀況似乎起伏不定，仍不能大意，會準備各式策略，並視對手狀況好壞，再作調整。

世界排名29的白馭珀將負責單打第2點，被視為勝負之關鍵，她期待延續昨天的火力，不讓戴資穎孤軍奮戰。白馭珀透露：「我最近看了很多影片，找到自己優點及對方缺點，希望能在亞運復仇成功。」

此外，昨天是羽球首日賽事，台灣隊又在一早出賽，即使場面冷清，仍有位死忠球迷不斷在場邊喊著「戴資穎」。小戴笑說：「我有注意到他，感覺他很可愛。」