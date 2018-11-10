中國福州羽球公開賽》今搶冠軍戰門票 小天對決中國一哥

周天成快打印度前球王斯里坎特，晉級4強。（資料照，記者陳志曲攝）

中國新一哥石宇奇目前世界排名第2。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第3的台灣一哥周天成，昨在超級750系列中國福州羽球公開賽8強戰登場，對決印度前球王斯里坎特，僅用了35分鐘，以兩個21：14快意晉級4強。

周天成力抗中國石宇奇

世界排名第9、25歲的斯里坎特，曾在今年4月短暫登上男單球王寶座，但近期狀況不理想，排名也一路下滑，過去他和周天成3度交手，吞下2敗。昨兩人再度碰頭，周天成開賽連拿2分先馳得點，但對手緊咬不放，一度超前，雙方你來我往，小天以21：14搶下首局。次局雙方戰成4：4平手後，小天連拿6分取得優勢，最終以21：14，穩穩地把勝利收進口袋。

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周天成預計在今天下午3點的4強戰（愛爾達轉播）登場，碰上世界第2的地主好手石宇奇，兩人過去4度碰頭，小天僅奪下1勝，而這一勝是在今年亞運羽球男團賽4強戰拿下，小天可望延續當時氣勢，扳倒對手，搶下冠軍戰門票。

廖蘇配無緣4強

世界排名12的台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒，8強戰以14：21、11：21不敵世界第6的地主組合劉成／張楠，無緣4強。

女單部分，中國選手何冰嬌在8強戰解決辛度，4強戰將碰上日本奧原希望；另一地主選手陳雨菲，則將與西班牙前球后瑪琳爭奪冠軍戰門票。