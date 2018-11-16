認定禁藥累犯 林子琦再禁賽8年

林子琦因禁藥事件被追加8年禁賽，舉重生涯恐提前結束。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕國際運動仲裁法庭（CAS）昨天發佈新聞稿，台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測被驗出體內含有類固醇，由於是累犯，將追加8年禁賽，此判決也宣告30歲的林子琦運動生涯提前結束。

原名林宛萱的林子琦，2010年廣州亞運前夕就未通過藥檢，當時她解釋為誤食藥物，但仍被禁賽2年。她在復出後改名，並在2014仁川亞運63公斤級，以抓舉116公斤、挺舉145公斤、總和261公斤奪金，並改寫挺舉、總和世界紀錄，也被視為里約奧運奪牌大熱門。

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但林子琦在2016年6月24日再度被驗出使用禁藥，里約奧運不僅未能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會判處禁賽2年。林子琦禁賽刑期在今年6月23日屆滿，在剛結束的土庫曼世界錦標賽，她也以總和235公斤名列第4。

月初才復出 舉重生涯恐結束

不過世界反禁藥組織（WADA）年初曾來函中華奧會，表明不同意林子琦的禁賽刑期，認為她並非初犯，加上使用的禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，事後中華奧會雖有提出說明，但WADA並不同意，一狀告上CAS。CAS經過審理後，昨天做出裁決，宣判林子琦禁賽將從今年11月14日開始執行，且刑期長達8年，且自2016年6月24日後所有成績都將註銷。

對於CAS的判決，舉重協會秘書長張安義回應，協會並未收到消息，一切尊重國際運動仲裁法庭判決。