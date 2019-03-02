暴龍主場迎戰拓荒者 林書豪待命 今日賽事預告與轉播

林書豪今天將迎戰拓荒者。（資料照，今日美國）

自由體育為您獻上精采賽事預告與轉播！

NBA賽事今天有兩場轉播，首先是暴龍在自家主場迎戰拓荒者，上一戰以超過20分之差擊敗塞爾提克，台裔球星林書豪繳出8分、6籃板、3助攻全能表現，今天面對西部前段班的拓荒者，林書豪將會如何發揮，請鎖定自由體育文字轉播。此外，還有公鹿作客「紫金軍團」湖人的賽事，球迷朋友千萬別錯過。

MLB春訓，印地安人將迎戰道奇，張育成、朱立人、江少慶等台將都有望上場，胡智為則是昨天先發登板，僅投0.1局就失掉5分，春訓至今的防禦率高達30.86，今天確定不會先發。追蹤台灣小將表現，球迷請鎖定轉播以及自由體育。

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UBA八強賽事昨日休兵一天，今天繼續熱血開打，台師、國體在此階段仍保4連勝不敗之身，台師今天將面對輔大；國體則迎戰政大，是否能延續火燙手感？另外高師目前戰績與輔大相同，將各自爭奪四強最後席位，高師今天將對決義守，力拚晉級四強。

NBA

09：00 拓荒者 vs. 暴龍 緯來體育

11：30 公鹿 vs. 湖人 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB春訓

09：00 道奇 vs. 印地安人 FOX體育、FOX體育3台

UBA複賽

13：00 輔仁 vs. 台師

14：45 政大 vs. 國體

16：30 義守 vs. 高師

18：15 健行 vs. 文化

地點：健行科大

轉播：FOX體育、FOX體育3台

日職熱身賽

13：00 火腿 vs. 橫濱

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