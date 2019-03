林書豪力拚谷底反彈、戴資穎征戰全英賽 今日賽事預告與轉播

暴龍台裔後衛林書豪。(USA TODAY Sports)

早安!自由體育為您獻上精采賽事預告與轉播!

NBA今將轉播2場重量級賽事,首先早上9點由火箭客場出戰暴龍,火箭近期拿下一波5連勝,陣中球星哈登(James Harden)近4戰平均轟下可怕的39.5分,此役他能否帶領球隊將連勝紀錄往前推進呢?而暴龍後衛林書豪前一戰手感急凍,8投皆墨僅進帳1分,今天林書豪要力拚谷底反彈。另外,早上11點30分還有塞爾提克挑戰勇士的比賽,喜愛籃球的球迷們,千萬不要錯過精彩轉播囉!

超級1000系列全英羽球公開賽今天點燃戰火,世界球后戴資穎挑戰三連霸,首輪將對上華裔加拿大選手李文珊,兩人過去6度交手小戴取得5勝1敗。

日職方面,日本火腿今天將和羅德進行熱身賽,「大王」王柏融前兩場熱身賽都沒有表現,今天能否有好表現,請鎖定自由體育的文字轉播。

女籃方面,UBA10點30分開始將有4場轉播要帶給球迷,而WSBL的壓軸好戲將由國泰人壽迎戰中華電信,2支勁旅正面對決,精彩可期。

NBA

09:00 火箭@暴龍 愛爾達體育1台

11:30 塞爾提克@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA女籃

*10:30 台灣科大 vs. 台北商大



*12:00 台灣大學 vs. 輔仁大學



*13:30 文化大學 vs. 佛光大學



*15:00 台灣師大 vs.世新大學



16:30 成功大學 vs. 東南科大



18:00 台灣體大 vs. 北市大學



*轉播:FOX體育2台

全英賽

17:00 愛爾達體育3台

WSBL

18:00 台元 vs. 台電

19:40 國泰人壽 vs. 中華電信



轉播:ELEVEN SPORTS1

NPB熱身賽

17:00 軟銀 vs. 西武 FOX體育2台

