太平山今年3場體育賽事出爐 海拔2000公尺雲端挑戰馬拉松跟自行車

宜蘭太平山國家森林遊樂區今年要舉辦3場體育賽事，活動幾乎在海拔2000公尺山路舉行，挑戰性高。（羅東林管處提供）

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太平山今年度5月至9月舉辦3場體育活動，有自行車挑戰賽也有馬拉松，3項賽事全程皆在海拔2000公尺的範圍內活動，堪稱全台最具挑戰性的路線之一。

太平山海拔約2000公尺，是台灣享譽盛名的國家森林遊樂區，除是民眾生態旅遊的首選地點，也是體育活動挑戰登山的最佳位置之一。

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羅東林管處今年度受理3場次體育活動申請，經專業委員評選完成，分別為台灣運動休閒產業協會辦理的「鐵騎探索太平山」、宜蘭縣鐵人3項協會「太平山雲端漫步活動」，及 中華兩岸自行車運動發展協會舉辦的「山海一線天下太平-國際自行車挑戰賽」，賽事活動敲定後，將陸續開放報名。

林管處指出，5月19日的「鐵騎探索太平山」，起點從海拔300公尺的土場，一路騎乘自行車爬升至太平山莊，路線長達25公里，爬升海拔高度超過1700公尺，沿途林相變化最為吸睛。

6月1日「太平山雲端漫步」活動，則屬馬拉松慢跑，主辦單位規劃，跑者從太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2000公尺林道；林管處說，該路線偶有雲霧繚繞，宛如奔跑在雲端之上。

另9月8日的「國際自行車挑戰賽」，則從壯圍鄉海濱沿蘭陽溪上騎至太平山，全長約78公里，屬於挑戰性高的路線。

羅東林管處說， 活動舉行1個月前，太平山會公布園區路段管制情形，屆時入園遊客需配合管制措施入園，另有關活動報名，請洽各主辦單位或報名網站查詢。

宜蘭太平山國家森林遊樂區今年要舉辦3場體育賽事，活動幾乎在海拔2000公尺山路舉行，沿途風景、林相秀麗，挑戰性也高。（羅東林管處提供）

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