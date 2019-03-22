中職》火球男黃恩賜領銜 開季一軍名單7人初體驗

中信兄弟火球男黃恩賜。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕職棒30年明天火熱登場，今天稍早各隊已提出開季一軍名單，除了桃猿登錄25人之外，其他三隊都帶滿26人，4隊當中，有7人並沒有一軍出賽紀錄，也不曾在球隊開季名單，明、後兩天他們可望迎來一軍首秀。

這7張新面孔分別是桃猿投手賴智垣，統一獅內野手林祖傑，富邦悍將捕手戴培峰、內野手楊晉豪，中信兄弟投手鄭佳彥、黃恩賜、吳俊偉。

請繼續往下閱讀...

其中，戴培峰是去年中職季中選秀狀元郎，簽約金高達560萬元，他在二軍無出賽紀錄，楊晉豪則是前年季中選秀悍將首輪指名大物內野手，簽約金510萬元，賴智垣是前職棒投手賴有亮的兒子，林祖傑5月滿28歲，剛挑戰職棒，「大齡菜鳥」慢飛。

另外，黃恩賜前年底動右手肘韌帶置換手術，今年首度投入完整春訓，熱身賽飆速151公里，吳俊偉最快球速近150公里，兩人都是「火球男」。

統一獅林祖傑。（資料照，記者黃志源攝）

富邦悍將狀元捕手戴培峰。（資料照，記者張嘉明攝）

Lamigo桃猿賴智垣。（資料照，記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/