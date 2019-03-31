日職 Live》大王錯過生涯首打點 火腿1：0歐力士

第一局

西川遙輝靠著四壞球保送上壘，下一棒大田泰示擊出游擊滾地球靠著野手選擇上壘，而西川則是被刺殺出局，大田泰示至今連續10個打數都沒有敲出安打，歐力士先發榊原翼再對近藤健介投出保送，然後投出暴投讓火腿攻占二三壘，中田翔擊出游擊滾地球，送回火腿的第1分。

王柏融在三壘有人的情況下，與投手纏鬥到2好3壞後，遭149公里紅中速球三振出局，無緣打回日職生涯首打點。

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大王首打席逐球總覽：

1.速球 145KM 沒揮棒 1好0壞

2.曲球 111KM 沒揮棒 2好0壞

3.滑球 128KM 壞球 2好1壞

4.速球 147KM 壞球 2好2壞

5.速球 149KM 壞球 2好3壞

6.速球 149KM 三振

賽前報導：

日職火腿開幕系列賽第三戰在札幌巨蛋主場續戰歐力士，王柏融在連7打席無安打後，終於敲出日職生涯首安，目前打擊率為1成11，今天續扛先發第五棒、左外野手，力拚日職生涯首轟和首打點。

兩隊先發打線：

日本火腿：

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 指定打擊

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 左外野

6.橫尾俊建 三壘手

7.田中賢介 二壘手

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發投手：有原航平

歐力士：

1.福田周平 二壘

2.西浦颯大 中外野

3.梅內塞斯 指定打擊

4.吉田正尚 左外野

5.頓宮裕真 三壘

6.小田裕也 右外野

7.馬雷羅 一壘

8.若月健矢 捕手

9.大誠滉二 游擊

先發投手：榊原翼

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