日職Live》葛雷諾兩分彈送回陽岱鋼！巨人2：2廣島

第四局

四上，

第三局

三下，田中廣輔右外野安打，菊池一壘界外飛球出局，野間峻祥右外野安打，一、三壘有跑者，鈴木誠也中外野犧牲打帶有一分打點，巴提斯塔飛球出局，三出局，雙方2：2平手。



三上，坂本勇人中外野方向安打，野間峻祥雖然有碰到球卻來不及接殺，丸佳浩一壘強勁滾地形成逆雙殺，岡本三壘滾地出局。

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葛雷諾（中）敲出兩分彈，送回安打上壘的陽岱鋼（左）。（圖片取自巨人推特）

第二局

二下，廣島三上三下。

二上，岡本和真中外野飛球出局，陽岱鋼擊出中外野方向安打，連續三場比賽敲安，打擊率上升到四成，葛雷諾隨後敲出右外野方向兩分彈，巨人2：1領先，維亞努威瓦左外野飛球出局，小林誠司與畠世周相繼擊出安打，吉川尚輝出局，三出局。

葛雷諾敲出兩分彈。（圖片取自巨人推特）

第一局

一下，首棒打者田中廣輔擊出左外野方向二壘安打進佔得點圈，菊池犧牲打出局，跑者上三壘，野間峻祥遭觸身球擊中上壘，鈴木誠也中間方向穿越安打，1：0廣島領先，巴提斯塔與坂倉将吾都吞K，三出局。

一上，吉川尚輝擊出滾地出局，坂本勇人遭到三振出局，丸佳浩擊出滾地球差點形成安打，三出局。

去年在教士隊的維亞努威瓦今天先發第七棒。（圖片取自巨人推特）

賽前報導

陽岱鋼昨天面對廣島展現好手感，單場敲出兩安，本季打擊率上升至3成33，今天陽岱鋼繼續扛下巨人先發第5棒右外野手，對決廣島右投九里亞蓮，巨人則派上畠世周。而主砲丸佳浩在開幕戰狂吞4K後，第二場比賽再吞1K，不過選到3次保送，今天首安能否擊出值得讓人期待。

巨人先發打線

1（二） 吉川尚輝

2（遊） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（一） 岡本和真

5（右） 陽岱鋼

6（左） 葛雷諾

7（三） 維亞努威瓦

8（捕） 小林誠司

9（投） 畠世周

廣島先發打線

1（遊） 田中廣輔

2（二） 菊池涼介

3（中） 野間峻祥

4（右） 鈴木誠也

5（一） 巴提斯塔

6（左） 坂倉将吾

7（捕） 會澤翼

8（三） 安部友裕

9（投） 九里 亜蓮

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