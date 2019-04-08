柯瑞率勇士尋求5連勝 今日賽事預告與轉播

勇士明星後衛柯瑞。（法新社）

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NBA例行賽來到尾聲，早上8點30分由快艇挑戰西部龍頭勇士，勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）前一戰狂轟40分，今天他又會有什麼驚人的表現呢？而目前排名第6的快艇近期吞下2連敗，若要爭取前面的名次，場場都是關鍵。精彩比賽，球迷們不要錯過。

MLB例行賽持續進行，早上8點30分由道奇客場出戰洛磯，道奇推出烏里耶斯（Julio Urias）先發，洛磯則由貝提斯（Chad Bettis）主投。道奇近況絕佳，近期拿下一波4連勝，而主力三壘手透納（Justin Turner）近2戰狂敲5安，此役他能否延續手感，率隊奪下5連勝嗎？喜愛棒球的球迷們記得準時收看轉播囉！

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NBA例行賽

08:30 快艇@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 熱火@暴龍 緯來體育（D-Live）

MLB例行賽

08:30 道奇@洛磯 FOX體育、FOX體育3台

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