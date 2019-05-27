登山》13天登兩座8000公尺巨鋒 詹喬愉創驚人紀錄

詹喬愉在當地時間今天凌晨點3點16分（台灣時間清晨5點16分）登上世界第一高峰聖母峰。（詹喬愉提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕據尼泊爾攀登公司的消息，台灣登山家詹喬愉，在當地時間今天凌晨點3點16分（台灣時間清晨5點16分）登上世界第一高峰聖母峰，並已完全下撤到6400公尺的第二營，她預定明天就會回基地營，再飛到加德滿都。

詹喬愉先在5月15日登上海拔8485公尺的世界第五高峰馬卡魯峰，與另兩位登山家張元植、呂忠翰創下登山台灣新紀元。另「台灣氂牛」竹科工程師曾文毅也在22日登頂聖母峰。

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詹喬愉在短短13天內登上兩座8000公尺巨峰，體力和適應能力驚人。詹喬愉也是繼1995年、2009年登山家江秀真之後，台灣第二位登頂聖母峰的女性登山家。

詹喬愉從馬卡魯峰下撤後，因感冒未癒，回到2800公尺的盧卡拉休息幾天，上週再回到聖母峰基地營，計畫26日攻頂，因天氣因素，24日再回第二營等待，並於26日當地時間凌晨2點出發直上8000公尺的第四營，終於在當地時間今天凌晨成功登上世界第一高峰聖母峰（海拔8848公尺）。

今年尼泊爾春天登山季8000公尺以上大山意外頻傳，累計20人死亡，其中半數在聖母峰發生，因天氣因素，5月22日當天聖母峰就有約200人同時攻頂，造成登山路線「大塞車」奇觀，也增加死亡風險，所幸死亡人數未再攀升。

（資料照，詹喬愉提供）

（法新社資料照）

（曾文毅提供）

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